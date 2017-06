Martijn Kardol even terug bij zijn oude Barneveldse school

BARNEVELD - Donderdagmiddag 22 juni mochten docenten en leerlingen van het Johannes Fontanus College genieten van een try-out van Cabaretier Martijn Kardol in het Schaffelaartheater.

Martijn is oud-leerling en grapte en passant nog even over een aantal zaken in die tijd. Hij liet het publiek veelvuldig lachen, maar ontroerde ook met zijn liedjes, door hemzelf begeleid op de piano. Kortom: het was een succes!

Martijn is ook radiomaker voor BNN bij 3FM en Radio 1. In 2016 won hij de Jury- en Publieksprijs van het Leids Cabaret Festival.