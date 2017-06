Specsavers spaaractie voor Museum Nairac

BARNEVELD - Museum Nairac in Barneveld mag zich alvast verheugen op extra financiële steun aan het einde van het jaar. Elk jaar zetten alle Specsavers- winkels voor elke klant die een bril of hoortoestel koopt een vast bedrag opzij voor een lokaal maatschappelijk initiatief. Museum Nairac is door Specsavers Barneveld zelf uitgekozen om in 2017 voor te sparen. Het museum bestaat al ruim 100 jaar en heeft een uitgebreide collectie op het gebied van archeologie en cultureel erfgoed. Naast de vaste collectie, kan men in het museum genieten van wisselende tentoonstellingen.

"Het is voor musea niet altijd even gemakkelijk om aan financiële middelen te komen. We zijn dan ook erg blij dat we Museum Nairac dit jaar een steuntje in de rug kunnen geven'', aldus Bert Henzen, retailpartner. ''Voor ons team is het een goede stimulans om ons voor de volle honderd procent in te zetten zodat we veel geld bij elkaar kunnen sparen," zegt Rianne Otter, optiekpartner Specsavers Barneveld.

Stichting Specsavers Steunt

Stichting Specsavers Steunt keert ieder jaar een aanzienlijk bedrag uit aan goede doelen in de omgeving van haar 126 winkels. Zo geeft iedere winkel van Specsavers iets terug aan de lokale gemeenschap. Aan het einde van het spaarjaar schenkt de winkel het bijeengebrachte geldbedrag aan haar lokale goede doel. Lokale doelen kunnen zich in oktober via www.stichtingspecsaverssteunt aanmelden voor spaarjaar 2018.