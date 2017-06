Sportief in Barneveld: Revival maakt teamindeling senioren 2017-2018 bekend

Door Leo Polhuys

TERSCHUUR - Korfbalvereniging Revival in Terschuur heeft de teamindeling voor de senioren voor het seizoen 2017 – 2018 bekendgemaakt. Na de zomerstop gaan de trainingen en wedstrijden ook bij Revival weer van start.

De selectie bij de dames bestaat uit Anke Verkerk, Anneleen Bobeldijk, Amber van Veldhuizen, Carlijn Kraak, Maaike van Veldhuizen, Simone ter Rahé, Suzanne Ceelen en Rozemarijn Kamphorst.

Bij de heren gaat het om Eltjo Lozeman, Eric van de Glind, Fred Lozeman, Janno Kamphorst, Jeffrey van de Bunt, Julian Lebrun, Martin Verkerk, Mathijs de Wit, Max Bokschoten en Wiljan van Vliet.

Revival is in 1972 opgericht. Thuishonk is Sportpark Overbeek, waar ook de Terschuurse Boys zijn te vinden. Beide clubs brengen een gezamenlijk clubblad uit onder de naam Ballade. Het tenue van de korfballers bestaat uit een wit t-shirt en een bordeaux rood rokje of broekje met witte sokken. Het logo is ook in die kleuren uitgevoerd. Revival heeft zo'n 130 leden in alle categorieën.

Prestatiegericht Revival is een gezellige vereniging waar toch prestatiegericht gekorfbald wordt. Revival 1 speelt in eerste klasse C en bestaat uit Albert van de Braak, Eltjo Lozeman, Eric van de Glind, ,Janno Kamphorst, Anke Verkerk, Rozemarijn Kamphorst, Maaike van Veldhuizen en Simone ter Rahé. Henk schimmel treedt op als trainer en coach. Natuurlijk staat korfballen centraal, maar daarnaast worden er nog veel meer activiteiten georganiseerd. Voor extra inkomsten zorgt onder meer de beroemde jaarlijkse rommelmarkt die twee weken geleden is gehouden. Deze bracht bijna 7000 euro op. Bekend is ook het jaarlijkse Revival Stratenkorfbal Toernooi. Ook voor de jeugd is er in de schoolvakanties wat te doen en verzorgt Revival schoolkorfbal.