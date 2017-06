Harmonie Bloeit! op het Raadhuisplein

BARNEVELD – Op 1 juli trommelt Muziekgezelschap De Harmonie Barneveld al zijn leden op voor twee gecombineerde concerten op het Raadhuisplein. Tijdens het jaarlijkse evenement "Harmonie Bloeit!" zullen alle orkesten van de vereniging de revue passeren: van de allerjongsten in het Leerlingenensemble tot de ervaren muzikanten van het Barnevelds Philharmonisch Orkest.

"Jongste" orkesten

De Harmonie heeft in de laatste jaren haar vereniging uitgebreid met twee orkesten: Tutti Colore en Phil Good. Tutti Colore is een orkest voor kinderen die net beginnen met muziek, zij maken spelenderwijs kennis met muziekmaken. De naam Tutti Colore komt van de vrolijk gekleurde instrumenten die worden bespeeld. Phil Good is het "jongste" orkest van De Harmonie, opgericht voor volwassenen die het leuk vinden om ontspannen muziek te maken. Sommige leden bespelen al jaren een instrument en anderen hebben dit op latere leeftijd opgepakt. Phil Good is inmiddels regelmatig te horen in het centrum van Barneveld.

Samen muziek maken

Alle orkesten leveren een zelfstandige bijdrage aan het concert met één of meerdere stukken. Zoals ieder jaar zal ook nu een aantal stukken ten gehore worden gebracht met een groot orkest, bestaande uit alle leden van De Harmonie. De concerten vangen aan om 14:30 en om 15:30, de toegang is gratis.