Overnachten met de boswachter op landgoed De Dellen

EPE - De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op vrijdag 7 juli een overnachting met de boswachter op landgoed De Dellen. Hij nodigt u uit om uw tent, caravan of camper op te zetten op het natuurkampeerterrein De Dellen nabij Epe.

Nadat u gesetteld bent neemt de kenner van het gebied u mee voor een wandeling over het landgoed De Dellen. Tijdens de wandeling komt u alles te weten komt over de geschiedenis van dit gebied. Daarna kunt u zelf een potje koken of u wandelt mee naar restaurant Ossenstal. Na de maaltijd volgt een mooie avondwandeling en een twee uur durend verblijf in de wildobservatiepost. Grote kans dat u herten, reeën en/of wilde zwijnen spot. Nog niet moe? Geniet dan nog even, onder het genot van een hapje en drankje, na bij kaarslicht. De volgende ochtend staat een bosontbijtje klaar. U moet flink aan de bak, er staat een wandeling van ca. 6 uur op het programma. Een leerzame tocht want onderweg vertelt de boswachter over de ontstaanswijze van het landschap, de ontwikkeling van de natuur en over de historische ontwikkeling van de Noord-Veluwe. Na terugkomst op de Dellen kan iedereen weer huiswaarts trekken. Smaakte deze overnachting naar meer? Dan kunt u op eigen gelegenheid nog een nachtje blijven staan.

Dit overnachtingsarrangement start op vrijdag 7 juli om 14.00 uur, einde op zaterdag 8 juli om ca. 16.00 uur. Deelname: €65,00 p.p. Donateurs GLK €55,00 p.p. op vertoon van een geldige donateurspas. Hierbij zijn inbegrepen hapje en drankje, ontbijt en lunchpakket (wel zelf klaar maken). Het avondeten op vrijdag is niet inbegrepen. Betaling: via Ideal bij reservering. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen. Informatie: Aleid Bosch, tel. (038) 376 94 82.