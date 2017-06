Oehoe: Pech hoort erbij!

Je moet toch wel van de ratten besnuffeld zijn om nog leraar of onderwijzer te willen worden. Ooit was het een beroep met aanzien, tegenwoordig ben je de kop van Jut voor zelfbewuste ouders.

Wie zich vroeger misdroeg op school, hield thuis de kiezen op elkaar en schrok als de telefoon ging. Belde de onderwijzer met vader of moeder? Dat betekende extra straf. Tegenwoordig beklagen de leerlingen zich thuis en stomen de ouders naar de school om verhaal te halen. Ze zijn tenslotte de beste vrienden van hun kind en staan er dus onvoorwaardelijk achter. Ouders van nu vinden ook dat zij en hun kind op van alles recht hebben. Niet alleen op onderwijs, maar ook op goede resultaten.

De machtsverhoudingen zijn totaal omgedraaid. En het ergste is, dat die onbenullen bij Justitie ook van die generatie zijn. In het verkeersrecht gold al langer de fictie, dat er altijd iemand verantwoordelijk is voor een aanrijding, maar die fantasie breidt zich uit als een olievlek en heeft inmiddels ook eerder nog gezonde delen van het recht besmet.

Als er op een schoolreisje iets dramatisch met een bus gebeurt, moet er iemand schuld zijn. Het doet aan de bronstijd denken. Toen werd er na en mislukte oogst ook wel eens iemand aan de goden geofferd - een diep menselijke behoefte kennelijk.

Goed, van ouders die net getroffen zijn door het verlies van een kind, kun je geen rede verwachten. Maar vroeger zouden burgemeester, dominee en bovenmeester hun gezegd hebben, dat het pech is, bij het leven hoort en nu eenmaal niet te voorkomen is. Tegenwoordig is er niemand meer die dat durft.

Maar zo maak je wel alles kapot, vrienden! Zo zorgen ze er in Amerika voor, dat dokters haastig een hoek omslaan als ze een patiënt op straat zien liggen. Ze zien zich al voor de rechter verschijnen als er iets mis gaat met de eerste hulp!

En het onderwijs? Een schildpad in de klas? stel, dat hij een kind bijt! Verjaardagsslingers? Stel dat een kind, dat bezig is zijn grenzen te verkennen, er voor de lol een lucifer onder houdt! Een schoolreisje? Wat als de bus van de weg raakt! Over een lang weekend Londen of Berlijn zullen we het maar helemaal niet hebben. De leraren zijn niet genoeg getraind in het gebruik van de kalaschnikow! Dat kunnen ze ook nog wel doen na schooltijd...