Team Britt uit Voorthuizen fietst 500km in 24 uur tijdens de HomeRide

Afgelopen weekend was het zover: HomeRide 2017. Team Britt uit Voorthuizen deed voor het eerst mee. Helaas was daar een aanleiding voor: Britt, een meisje van toen 6 jaar oud, kreeg een trap van een paard tegen haar hoofd. In kritieke toestand werd ze met zwaar hersenletsel naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. Vanaf dag 1 heeft Mariska, de moeder van Britt, dichtbij haar dochter kunnen zijn door de aanwezigheid van een Ronald McDonald Huis. Want als je kind ziek is, wil je toch maar één ding en dat is zo vaak en zo dichtbij mogelijk bij je kind zijn. Het zorgt voor een ‘huis’ op afstand, met warme vrijwilligers en lotgenoten. Met Britt ging het langzaamaan steeds beter en de revalidatie kon gaan starten in Klimmendaal in Arnhem. Ook daar was een Ronald McDonald Huis, waar Mariska veelvuldig verbleef. En daar hebben de renners van Team Britt 500 kilometer in 24 uur voor gefietst! Door sponsoring en donaties wisten ze € 16.502,20 bij elkaar te krijgen. Zaterdag 24 juni om 12.15 uur startten ze, samen met zo’n 70 andere teams, op het Domplein in Utrecht om daar ongeveer 24 uur later weer te finishen, allebei onder enorme belangstelling en groot applaus. Het was zwaar, maar wat een prachtig moment toen het hele team samen met Britt, die met Mariska in een bakfiets zat, verwelkomd werden door het publiek waaronder veel familie en vrienden. Een ervaring om nooit vergeten en wat voelt het goed om voor andere ouders van zieke kinderen ook overnachtingen in een Ronald McDonald Huis mogelijk te maken! In totaal is er door alle teams rond de 1 miljoen euro bij elkaar gefietst.