Shantykoor Het Roer Om op Sail Den Helder 2017.

Op 23 juni 2017 tijdens de Vlootdagen in Den Helder heeft het shantykoor Het Roer Om twee optredens verzorgd tijdens Sail Den Helder 2017. Om 8.00 uur vertrokken de zangers en hun aanhang in een grote touringcar richting Den Helder. Na aankomst was er koffie in De Dukdalf. Vervolgens vertrok iedereen naar de plaats van ons eerste optreden. Om 12.00 uur gingen we van start onder het toeziend oog van behoorlijk wat publiek. Om 15.00 uur hebben wij ons tweede optreden verzorgd. In totaal hebben wij 20 liederen ten gehore gebracht. Ook hier hadden we niet te klagen over de publieke belangstelling. Al met al gingen we met een zeer tevreden en voldaan gevoel om 16.30 uur weer huiswaarts