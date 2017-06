jury voor erfgoedprijs gouden gelderse roos is bekend

REGIO - De samenstelling van de jury voor de erfgoedprijs de Gouden Gelderse Roos is bekend. De leden zijn allen kenners van het Gelderse erfgoedveld, waaronder gedeputeerde Josan Meijers.

De leden zijn: Leo Adriaanse, hoofd Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, René Arendsen, programmamaker Omroep Gelderland, Josan Meijers, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed, Provincie Gelderland, Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen en Marc Wingens, directeur Erfgoed Gelderland. Secretaris is Jette Janssen, Erfgoed Gelderland.

Er worden twee Gouden Gelderse Rozen uitgereikt: de publieksprijs en de juryprijs. Iedereen mag tot 18 augustus projecten en activiteiten indienen. De vakjury beoordeelt de inzendingen, stelt een shortlist samen aan de hand van de daarvoor opgestelde criteria en bepaalt de winnaar.

De jury komt driemaal bijeen in beraad: eenmaal om te nomineren, de tweede maal om de genomineerde projecten te bezoeken en op basis daarvan de winnaar te bepalen, de derde maal om de prijs uit te reiken. De Gouden Gelderse Roos Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. De samenstelling van de jury wisselt. De winnaar van de voorgaande editie neemt plaats in de jury.

De genomineerden voor de juryprijs dingen tevens mee naar de publieksprijs. Beide prijzen bestaan uit een geldbedrag van € 1000,- en een fysieke prijs, die de winnaar mag behouden en uitdragen.

Meer over de juryleden op: erfgoedgelderland.nl/juryleden

De Gouden Gelderse Roos is er voor erfgoedprojecten en activiteiten met impact!

Erfgoed Gelderland staat voor Samen Verleden Toekomst Geven. Om dit kracht bij te zetten stelt Erfgoed Gelderland vanaf 2017 een tweejaarlijkse erfgoedprijs in: de Gouden Gelderse Roos. Het doel van de prijs is een podium bieden voor inspirerende erfgoedprojecten met betrekking tot de geschiedenis van Gelderland. Op 1 juni is de nominatie gestart.

In aanmerking voor nominatie komen projecten en activiteiten met een innovatief karakter. Dat kan op gebied van digitalisering zijn, maar ook door creatief omgaan met erfgoed.

Kent u zo'n project? Nomineer deze dan via: erfgoedgelderland.nl/gouden-gelderse-roos-erfgoedprijs.