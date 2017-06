Cursusten Tekenschool exposeren in Spoor 3

BARNEVELD - Spoor 3 heeft een prachtige ruimte in het cultureel centrum, Stationsweg 29 in Barneveld. Maandagavond was er een Expositie van de huidige cursisten van de Tekenschool van Spoor 3.



Alle cursisten vertelden enthousiast hoeveel plezier ze aan het tekenen en schilderen hadden beleefd en ook wat zij ervan geleerd hebben, erg boeiend en leuk!

Een kleine foto-impressie.



Voor alle belangstellenden is er een gratis Open Workshop. Wil je alvast sfeer proeven en vragen stellen over de cursus? Dat kan op maandagmiddag 3 juli of 28 augustus van 13.00-14.00 uur. De nieuwe cursus start in september 2017 op de maandagen. Zie verder de site van de Tekenschool Spoor 3.