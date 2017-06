Voorthuizen zoekt Luther

VOORTHUIZEN - De kerken van Voorthuizen nodigen iedereen hartelijk uit om deel te nemen aan herdenkingsmomenten die in ons dorp georganiseerd gaan worden vanaf augustus 2017 tot en met het voorjaar 2018. Bij voldoende belangstelling als afsluiting een Lutherreis!

De plannen in volgorde:

1. Zondagavonddiensten in de Gereformeerde kerk:

27 augustus 2017: met als thema heiliging

15 oktober 2017: met als thema lekenspiritualiteit

2. Voor de jeugd

a. 'Clubs nemen stelling!'

De plaatselijke jeugdcommissies organiseren dit boeiende thema voor onze jongeren.

Dit zal plaatsvinden in oktober of november.

b. catechese: 30 en 31 oktober

3. Reformatieconcert in Bethabara

28 oktober 2017 om 19.30 uur

Reformatieconcert m.m.v. Chr. Interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten en Ref. gemengd koor Cantilena Staphorst o.l.v. Evert van de Veen

Minne Veldman, orgel

Harrie Stijf, vleugel

Rhodé op 't Hof, viool

Dhr. E. Kooimans, spreker

4. Theaterdienst in de Geref. Kerk

12 november 2017 om 19.00 uur

Een muzikale voorstelling in het kader van het jubileumjaar 2017, 500 jaar Reformatie!

Thema ….. Het zit niet …. het zingt! (Fijne mensen uit Ede e.o.)

Drie mensen komen bij elkaar vanwege het aanstaande overlijden van hun oude moeder. Deze ingrijpende gebeurtenis is de aanleiding om terug te kijken op hun protestantse opvoeding. Voor de één een afgesloten hoofdstuk, voor de ander nog steeds een bron van inspiratie.

Niet zonder humor worden zo nu en dan harde noten gekraakt, warme én pijnlijke herinneringen opgehaald en komt aan de orde wat het protestantse geloof na 500 jaar nog kan betekenen, nu voor velen de zekerheden zijn weggevallen.

Een luchtige, openhartige en soms ontroerende schets van een generatie met "een godsdienst van hun jeugd", die voor een groot deel daarvan afscheid heeft genomen. Met bekende liederen van "Er gaat door alle landen" tot "Nu gaan de bloemen nog dood", korte dialogen en cabareteske liedjes.

5. Psalmen, van toen tot nu. Uitgenodigd Hanna Rijken, musicus en theoloog

Locatie: Geref. Kerk

Datum: 16 januari 2018 in de / 20.00 uur

Psalmen worden gezongen sinds David op zijn harp speelde tot nu toe. Na de reformatie namen psalmen in de Nederlandse kerken een speciale plaats in. Tegenwoordig zingen we psalmen op muziek gezet in Taizé, Iona of door moderne tekst- muziekschrijvers van Trinity of Psalmen voor Nu. Daarnaast zingen we de Geneefse psalmen.

Hanna Rijken neemt ons mee door de geschiedenis van het psalmen zingen met een lesje geschiedenis, en natuurlijk door samen diverse psalmen te zingen vanuit diverse tijden en tradities.

6. Lutherleerhuis in Bethabara

De kerken organiseren 5 avonden onder leiding van de predikanten Breure, Baalbergen, De Jong, Smelt en een gastspreker.

De planning is:

2 oktober 2017; 9 oktober 2017; 5 februari 2018; 19 februari 2018 en nog een datum in maart of april 2018.

Aangereikte thema's: De vrijheid van een christen; geloof en aanvechting; Luther en de Psalmen (toegespitst op Psalm 14 en Psalm 127); de verhouding van Wet en Evangelie; hoe stempelt zijn passie voor Christus zijn (gezins)leven en werk(en); Luther en de Joden; Luther en de overheid; de tweerijkenleer; Luther en de Boerenoorlog ; de Lutherroos; invloed van Luther op de musicus Bach.

7. Lutherreis (met ook aandacht voor Bach)

van maandag 30 april – zaterdag 5 mei 2018

Onder leiding van o.a. ds. Leo Smelt en ouderling Gert Noorlander.

Letterlijk Samen op weg met gemeenteleden uit PKN kerken en andere geloofsgemeenschappen uit Voorthuizen