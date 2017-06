Druk weekend voor de Voordevliegers.

Afgelopen weekend streden de Voorthuizense postduiven opnieuw vanuit Pont Sint Maxence (Fr.) om de ereprijzen. Henk & Mike van der Haar wonnen deze wedstrijd. Ook werd er gevlogen vanuit Bourges. Nico Doppenberg, woonachtig in Putten, had hier de snelste duif.

Daarnaast was er nog een wedstrijd vanuit Perigueux, na een overnachting bereikten deze duiven zaterdag weer veilig hun thuishaven. Dick Deij uit Barneveld had hier de snelste duif.

Dit alles resulteerde in de volgende uitslagen:



Pont Saint Maxence:

A-poule: Comb. H.J. van der Haar & Zn.: 1,7,10,15

Kampert-Westerlaken: 2,3,6,14,16

Geerenstein-Brink: 4,9

J. van der Kamp: 5,12

C.J. van Iwaarden: 8,11

Comb. Simon: 13



B-poule: P. Kloezeman: 1,16

H. Dokter: 2,8,12,14

Robin Simon: 3,5

D. Deij: 4,9

N. Doppenberg: 6

J. Arifov: 7,10

H. Morren: 11,15

O. Ernsten: 13



Uitslag Bourges:

A-poule: Kampert-Westerlaken: 1,11,12,14,15

Comb. Simon: 2

C.J. van Iwaarden: 3,5,13

Comb. H.J. van der Haar & Zn.: 4,6-10



B-poule: N. Doppenberg: 1,3

H. Morren: 2,4

J. Arifov: 5,10

E.A. Bronkhorst: 6

Robin Simon: 7,8,9