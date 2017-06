Rabobank schenkt schilderijen terug aan Stichting De Klup

BARNEVELD - Het pand van Rabobank Barneveld op het Torenplein is toe aan een grondige verbouwing. Dat heeft tot gevolg dat de gekochte schilderijen van Stichting De Klup, die al vanaf 2012 in de bank hangen, terug zijn geschonken.

Recent aangetreden directeur bedrijven Jos Eringfeld overhandigde het eerste exemplaar aan coördinator van De Klup Christien van Weelden. Christien: 'Wij zijn heel blij met deze schilderijen want er is veel vraag naar exposities van De Klup op andere locaties in Barneveld'.

In 2012 heeft het Rabofonds financieel geholpen om 50 schilderijen, gemaakt door deelnemers van Stichting De Klup, professioneel in te lijsten. De Rabobank faciliteerde een tentoonstelling in het bankgebouw en de kantoorruimtes van de Rabobank. Na de tentoonstelling kocht de bank alle 50 schilderijen en hebben bezoekers en de medewerkers vijf jaar van de schilderijen kunnen genieten. Jos Eringfeld: 'De Klup is een stichting die lokaal prachtige initiatieven ontplooit. We zijn trots om hieraan te kunnen bijdragen'.

Stichting De Klup organiseert elke zaterdag vrijetijdsbesteding, speciaal geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking. De Klup biedt aan vrijwilligers en stagiaires, die bij deze activiteiten helpen, een plek om zinvol en leerzaam vrijwilligerswerk te doen in een fijne sfeer. De Klup staat open voor nieuwe deelnemers en vrijwilligers. Neem daarvoor contact op met Christien van Weelden. www.deklupbarneveld.nl