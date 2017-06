Zomerconcert Urker Mans Formatie in Voorthuizen

VOORTHUIZEN - Op maandag 10 juli 2017 geeft de Urker Mans Formatie een zomerconcert in de Hervormde Kerk in Voorthuizen. Ze presenteert haar nieuwe cd 'Morgen' die zojuist is verschenen. Naast het geestelijk lied is het album gevuld met populaire klassiekers zoals: 'Edelweiss, Leningrad en Comrades in Arms'. Ook de spirituals 'Get on board, Soon and very soon en Amazing Grace' maken deel uit van het repertoire en ten slotte brengen de zangers beroemde klassieke werken ten gehore zoals: 'Die Allmacht van Schubert en Sanctus van Gounod.'

De dertien mannen zingen in traditionele Urker kleding onder leiding van de bekende organist en dirigent Martin Mans. Aan het orgel zit Mark Brandwijk die het programma een extra dimensie geeft. De zangers komen ook solistisch aan bod en twee van hen bespelen, naast hun zang, een tinwhistle en een altviool. De zangers komen zingend in processie op waarmee de toon is gezet voor een avond ontspannen genieten van een gevarieerd programma. Aan het einde geeft Martin de bezoekers gelegenheid om op het podium mee te zingen met de toegift!

Datum : maandag 10 juli 2017

Aanvang : 19.30 uur.

Locatie : Hervormde Kerkstraat 35, Voorthuizen

Toegang : € 17,50. Online € 16,=.

Leden van de PCOB, KBO en de Anbo € 13,=. Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.

Reserveren : www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03.

Voorverkoopadres: Chr. Bookshop en speelgoedwinkel De Appelboom, Hoofdstraat 177B, Voorthuizen.

De Urker Mans Formatie is in 2012 met haar optredens begonnen. Een serie zomerconcerten en kerstconcerten staan elk jaar op het programma. De zomeravonden zijn luchtig van karakter en er is ruimte voor een vrolijke noot. De luisteraars worden aan het einde nog meer bij het optreden betrokken en uitgenodigd op het podium om mee te zingen met de toegift. De zangers hebben een jarenlange podiumervaring en zijn semi-professioneel of professioneel. Solistisch komen de zangers ook aan bod waarmee hun unieke stemmen nog meer tot hun recht komen. Vorige zomer traden ze op in Canada waar ze een goede indruk hebben achter gelaten. In het najaar gaan zij op hun tweede tournee.

Naast de nieuwe cd 'Morgen', staat de unieke dvd 'Geloof, hoop en liefde' in de belangstelling. Hierop zingen de zangers hun solo's en geven ze een interview. De beelden zijn gemaakt in het Zuiderzeemuseum.