prikactie en manifestatie in het primair onderwijs



BARNEVELD - Dinsdagmiddag 27 juni overhandigt het PO-front de petitie voor een hoger lerarensalaris en minder werkdruk in het primair onderwijs aan de politiek in Den Haag.

Om de boodschap kracht bij te zetten, organiseren leraren deze dag een prikactie: 1 uur voor goed onderwijs.

Openbare Basisschool De Lijster in Barneveld laat de leerlingen deze dag een uur later op school komen.

"Wij hebben, lekker buiten en met een kop koffie met heerlijke door één van ons gebakken cake, met elkaar de plannen van de heer Dekker besproken. Wij zijn er natuurlijk niét blij mee! De werkdruk is echt veel te hoog, er moeten handen bijkomen. Twee van onze leerkrachten zijn naar Den Haag. De ouders hebben hier alle begrip voor."