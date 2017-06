'Werk met werk' oorzaak duurdere Kuntzelaan

BARNEVELD - Er is inderdaad meer budget benodigd voor de reconstructie van de Burgemeester Kuntzelaan dan het door de raad gestelde beschikbare krediet. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van CDA-raadslid Roel van den Broek.

In 2016 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de verbetering van de fietsveiligheid en de aanpassing van de oversteken, de realisatie van een 30 km-regime en de uitvoering van het groot onderhoud aan de weg. "In de uitwerking hebben we gemeend kansen te benutten door invulling te geven aan bestaand beleid en de diverse losse wensen cq. werkzaamheden, waar al eerder met

de raad afspraken over zijn gemaakt of budgetten voor beschikbaar zijn gesteld, mee te nemen en te realiseren zodat werk met werk wordt gemaakt", zo stelt het college.

Het betreft onderdelen uit het Centrumplan fase II en uitvoering van werkzaamheden die passen in bestaand beleid. Hiertoe behoren onder andere de reconstructie kruising Nairacstraat, nieuwe locatie fietsparkeren centrum en de aanpassing van de groenstructuur langs de centrumring. Voor diverse onderdelen wordt volgens B en W gebruik gemaakt van bestaande budgetten, die jaren geleden beschikbaar zijn gesteld maar waar uitwerking van de plannen en realisatie nog niet had plaatsgevonden.



"Aanvullend budget is ook benodigd voor de aanpassing/herinrichting van het parkeerterrein en voorplein van de Albert Heijn. Dit was destijds geen onderdeel van de besluitvorming en vroeg om nadere uitwerking".



Pas later bekend

Het college stelt echter, tijdens de behandeling van het voorstel in maart 2016 in de gemeenteraad de hogere benodigde investering nog niet bekend was. "Het verkeerskundig schetsontwerp (en bijbehorende raming) was op dat moment nog leidend. Pas tijdens de verdere uitwerking van het plan om te komen tot een aanbesteding is de (hogere) benodigde investering bekend geworden".



Daarnaast wijst het college erop, dat anno 2017 de markt wijzigt ten opzichte van de afgelopen jaren. "Waar met regelmaat sprake was van aanbestedingsvoordelen is dat nu helaas niet meer aan de orde".



Bomen

Het kappen van de bomen is volgens B en W nodig om "een nieuwe duurzame en eenduidige boomstructuur te realiseren". Hoewel de rijbaan wordt versmald vinden er wel graafwerkzaamheden plaats binnen het wortelgebied van de bomen. Daarnaast komt de

bestrating van het fietspad dichter bij de bomen te liggen. Hierdoor is het volgens B en W niet goed mogelijk alle bestaande bomen goed en duurzaam te handhaven. Daarnaast zijn niet alle bomen van even goede kwaliteit en leveren zij geen eenduidig beeld. De bomen die voldoende kwaliteit hebben en niet worden aangetast door de werkzaamheden worden gehandhaafd. Bomen die niet binnen de beoogde boomstructuur passen, maar wel voldoende levensvatbaar waren zijn inmiddels op andere locaties binnen de gemeente herplant. Het aantal te kappen bomen binnen de projectlocatie bedraagt 74 stuks. Hiervan zijn 35 bomen kapvergunning plichtig waarvoor reeds een kapvergunning is verleend.



De nieuwe boomstructuur is volgens het college in lijn met het door de raad vastgestelde groenstructuurplan, waarin staat opgenomen dat de belangrijke (boom)structuren waar de Burgemeester Kuntzelaan deel vanuit maakt herkenbaar en eenduidig moeten zijn.