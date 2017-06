Hoogste punt voor Zandscheer Lunteren

LUNTEREN - Bij de bouw van Zandscheer (27 appartementen) in Lunteren is het hoogste punt bereikt en dat werd gevierd. Door de toekomstige bewoners, ontwikkelaar Heijmans Huizen B.V. en uiteraard opdrachtgever Woonstede Ede.

Het project aan de zuidzijde van Ede is nieuwbouw om trots op te zijn, zo stelde wethouder Willemien Vreugdenhil namens de gemeente Ede. Het is niet alleen een in het oog springend project maar ook bijzonder omdat het een appartementengebouw is waarin de bewoners zorg op maat kunnen krijgen. Die zorg wordt straks geleverd door Opella, de zorginstelling die in Lunteren een vestiging heeft met de naam 'De Honskamp'.

Gele vlag

Wethouder Willemien Vreugdenhil, Woonstede-directeur Wim Sterkenburg en Heijmans-directeur Erik Vos brachten met behulp van een hijskraan een dakplaat naar het hoogste punt van het complex. Hierop werd de gele Heijmans-vlag in de mast gehesen. Dit onder toeziend oog van de bouwlieden en uiteraard de toekomstige bewoners van het gebouw.

Bijzondere ligging

Woonwijk Zandscheer heeft een bijzondere ligging omdat het zich aan de rand van Lunteren bevindt, dichtbij het centrum met toch vrij uitzicht over de weilanden. De appartementen en woningen in het plan zijn allemaal verkocht. Er is nog wel één vrije kavel beschikbaar. De verwachting is dat het gebouw begin 2018 kan worden opgeleverd.



<<fotobijschrift>>

