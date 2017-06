extra sluitingsdagen bibliotheekvestigingen in juli augustus september

In de maanden juli en augustus zijn er extra sluitingsdagen van kracht voor de bibliotheekvestiging te Barneveld en Kootwijkerbroek. Tevens is er een extra sluitingsdag in september voor de vestigingen te Barneveld en Voorthuizen.

Vanwege de zomersluiting van kulturhus De Essenburcht is de vestiging te Kootwijkerbroek van dinsdag 25 juli t/m vrijdag 11 augustus gesloten.

De Barneveldse vestiging is in verband met de slechte bereikbaarheid tijdens de Oud Veluwse Markt-dagen (13, 20 en 27 juli 2017 & 3, 10 en 17 augustus) gesloten. Op donderdag 7 september zijn de vestigingen te Barneveld en Voorthuizen de gehele dag gesloten.

Online bibliotheekzaken regelen

Klanten zijn op deze extra sluitingsdagen van harte welkom in een van onze andere bibliotheekvestigingen in de gemeente Barneveld. De actuele openingstijden zijn te vinden op www.bibliotheekbarneveld.nl. Ook kunnen veel bibliotheekzaken zoals reserveren en verlengen online vanuit huis geregeld worden via de site van Bibliotheek Barneveld. Bovendien kunnen leden gebruikmaken van ons aanbod e-books die 24/7 tot hun beschikking staan.