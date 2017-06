Schattig zo'n knaagdiertje, maar hij kan wel bijten…

In een brief aan de Tweede Kamer pleiten 36 Nederlandse gemeenten ervoor, wettelijk bedenktijd in te stellen bij de aanschaf van een huisdier. Te vaak gebeurt het dat een ontsnapte bijtgrage slang door de tuin van de buren kruipt, de familie er achter komt dat je met een hond in huis niet zomaar een paar dagen weg kunt of dat dat leuke kleine varkentje nu wel erg groot wordt… Regelmatig worden er dan ook huisdieren gedumpt in de vijver van het park of bij de kinderboerderij. De gemeenten pleiten er voor dat baasjes hun dier kunnen terugbrengen als blijkt het dat allemaal toch wat veel wordt.

Door Leo Polhuys

BARNEVELD – Birgit van Rapenhorst van dierenspeciaalzaak Davelaar in Voorthuizen zegt dat ze niet goed kan inschatten of een wettelijke terugbrengplicht goed is. ,,Voor de handel is dit denk ik niet zo praktisch, maar voor het dier is het misschien wel goed. Als mensen bij ons binnenkomen voor de aanschaf van een huisdier, geven we altijd voorlichting. Wij kennen de dieren, weten hoe ze leven en hoe ze reageren. Na onze voorlichting zien mensen soms toch af van aankoop. Zo waarschuwen we dat een knaagdiertje, hoe schattig ook, wel eens kan bijten. Als mensen bijvoorbeeld horen dat een hamster geen nachtdier is maar een schemerdier, kun je misschien beter afzien van de aankoop als je jonge kinderen hebt. Want als je kind om 7 uur naar bed gaat, kan het niet met de hamster spelen. Als mensen horen dat je cavia's het beste met z'n tweeën kunt houden, zien ze ook al vaak af van de aankoop. Oh, moeten we er dan twee nemen? Door goede voorlichting kun je veel sturen.''

Bij Discus van Stormbroek in Barneveld vertelt een medewerkster dat er geen negatieve ervaringen zijn. ,,De berichten uit de media zijn ons wel bekend, maar als mensen bij ons komen voor de aanschaf van een cavia, vogel of een konijntje, hebben ze daar meestal al goed over nagedacht. Bovendien geven wij uitgebreide voorlichting en zeggen we dat je altijd goed moet nadenken voordat iemand tot aankoop overgaat. Maar om dat wettelijk vast te leggen?''

Hanen

De kinderboerderij in jeugddorp De Glind maakt het af en toe mee dat mensen een dier komen brengen. ,,De kinderen zijn de deur uit en vader en moeder willen eigenlijk wel van het huisdier af. Ze vragen ons dan, of we er iets mee kunnen. We moeten dan goed bekijken wat we doen want een dier brengt natuurlijk ook kosten met zich mee,'' aldus een woordvoerder.

Het dumpen van dieren komt amper voor. ,,Je gooit niet zomaar ongezien bij ons een konijn over het hek, de sociale controle is daarvoor te groot. Toch is het wel eens gebeurd. Een paar jaar geleden werden een paar hanen over het hek gegooid. Je wilt het niet geloven, maar dat was op Dierendag…''

Dierenhotel Donkervoorterhof in Barneveld biedt tijdelijke opvang in geval van bijvoorbeeld vakantie. ,,Onze klanten hebben el een huisdier, dus ze weten al wat het is om met een dier om te gaan. Mensen zullen dan ook niet zo gauw tegen ons zeggen dat ze een verkeerde aankoop hebben gedaan of dat ze geen tijd meer hebben voor hun dier. Wel wordt ons af en toe gevraagd of we eens kunnen uitkijken naar een ander adresje voor kat of hond. Wij houden dat dan in gedachten.''