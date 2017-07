Help de wilde bij, zaai een bloemenveld

BARNEVELD - Wilde bijen hebben het moeilijk maar we kunnen ze helpen. Bijen hebben bloemen nodig. Ze verzamelen stuifmeel als voedsel voor de toekomstige jonge bijen. We kunnen de bijen helpen met bloeiende planten in de periode dat ze vliegen. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert voor het tweede jaar een speciale bloemenzaadactie waarbij bewoners in het buitengebied bijen kunnen helpen met het inzaaien van bloemen die bijen aantrekkelijk vinden. Doet u mee? Meedoen kan vanaf 100 m2. Hoe meer grond u inzaait, des te beter voor bijen. Geef u op via het aanmeldformulier op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Voor wilde bijen in Nederland geldt dat van de circa 360 soorten er ruim 50% door uitsterven wordt bedreigd. Dit komt onder andere doordat bloemrijk grasland – belangrijk voor voedsel en nestgelegenheid - sinds de 19e eeuw drastisch is afgenomen. Wilde bijen kunnen niet ver vliegen en dat maakt deze soorten kwetsbaar. Het probleem voor wilde bijen is vooral het gebrek aan voedsel (stuifmeel) en onderdak.

Zaadmengsels

"Vooral in juni blijken er voor wilde bijen weinig aantrekkelijke bloemen. Samen met zaadbedrijf Cruydthoek hebben we daarom een bloemenmengsel speciaal voor wilde bijen laten maken. Ook vlinders en de honingbij profiteren daarvan. De mengsels zijn bedoeld voor grondeigenaren in het buitengebied om overhoekjes en randen op en om het erf in te zaaien", zegt projectleider Nomi Havelaar van SLG. "Wilde bijen staan in de belangstelling en veel mensen willen graag een handje helpen maar weten vaak niet met welke bloemen. We organiseren deze speciale bloemenzaadactie voor het tweede jaar, zodat nog meer grondeigenaren meedoen", aldus Nomi Havelaar.

Klei of zand

Belangstellenden kunnen kiezen uit twee zaadmengsels. Het ene zaadmengsel is meer geschikt voor mensen die op kleigrond wonen, het andere mengsel is meer geschikt voor zandgrond. Het gaat vooral tweejarige soorten met daarbij vaste planten, zoals Duizendblad, Rode klaver, Boerenwormkruid, Korenbloem en Veldlathyrus en nog veel meer soorten. Op de website van SLG staat een lijst met de soorten. De bijenbloemenmengsels zijn te gebruiken in heel Gelderland op matig voedselrijke tot voedselrijke grond en matig vochtige tot droge grond.

Aanmelden

Heeft u belangstelling om een stukje grond op uw erf hiermee in te zaaien? Deelname is mogelijk voor oppervlakten vanaf 100 m2. De kosten zijn € 0,35 per m2. U kunt het bloemenmengsel bestellen via de website www.landschapsbeheergelderland.nl. Aanmelden kan tot 28 augustus 2017. U ontvangt het zaad in september zodat u het voor november kunt zaaien. U ontvangt per e-mail een zaai-instructie.



Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.