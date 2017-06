Record opbrengst collecte Rode Kruis, afdeling Barneveld

BARNEVELD - Ook in Barneveld en Scherpenzeel is dit jaar de speciale Rode Kruis Week van 19 t/m 24 juni gehouden. Tijdens deze week was er aandacht voor regionale hulpverlening. De opbrengst van deze collecte ad € 14.257,12 komt ten goede aan het Rode Kruis, afdeling Barneveld.

Deze opbrengst is o.a. bedoeld voor het verlenen van Eerste Hulp bij grote evenementen, zoals o.a. de Ballonfiësta in Barneveld, de Bloesem wandeltocht in Geldermalsen en de Vierdaagse in Nijmegen. Het Rode Kruis bereidt mensen voor op een noodsituatie, zodat zij anderen kunnen redden in nood. In Barneveld worden EHBO 'ers en jeugdleden opgeleid en bijgeschoold door eigen instructeurs.

150 jaar Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis viert dit jaar zijn 150-jarige bestaan. Gedurende het hele jaar zijn er bijzondere activiteiten om stil te staan bij dit jubileum. Zo wil het Rode Kruis in september met 2500 mensen in Amsterdam het wereldrecord 'EHBO-les' verbreken.

Ook de afdeling Barneveld doet daaraan mee!! Wilt u mee doen, mail of bel dan met mevrouw N. Martijn-Versluis via het emailadres barneveldserodekruis@gmail.com of telefoonnummer 0318-484970. U kunt zich natuurlijk ook gewoon opgeven voor een (jeugd) EHBO-cursus, verzorgd door het Rode kruis, afdeling Barneveld.

Vakantie in Someren

Van 11 t/m 16 september a.s. organiseert het Rode Kruis afdeling Barneveld voor tien gasten een geheel verzorgde vakantieweek in een vakantiebungalow te Someren bij Lierop in Noord-Brabant. Ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen worden begeleid door een groep van zeven vrijwilligers van het Rode Kruis, waarbij gediplomeerde verpleging en verzorging niets te wensen overlaat. Daarnaast wordt een gevarieerd programma voor de gasten aangeboden. Er is nog ruimte voor twee personen.

190 collectanten en 20 jeugdleden

In Barneveld reed vorige week de Rode Kruis bus en -motor van het Rode Kruis mee ter ondersteuning van de collectanten. Zo'n 10 tot 20 jeugdleden, herkenbaar aan de rode shirts met het Rode Kruis embleem collecteerden enthousiast mee. In o.a. Barneveld, Garderen, Kootwijkerbroek, Terschuur, Zwartebroek, Voorthuizen en Scherpenzeel collecteerden vorige week ruim 190 vrijwilligers.

Allemaal bedankt!!

Het bestuur van het Rode Kruis, afdeling Barneveld bedankt alle vrijwilligers en jeugdleden voor hun tijd, inzet en enthousiasme om ook dit jaar weer de huizen langs te gaan. En natuurlijk de vele mensen die hebben bijgedragen aan dit fantastische resultaat van €14.257,12 en blijk van waardering voor het Rode kruis.