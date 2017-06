Snuffelen aan het Jan van Schaffelaarfonds

BARNEVELD - Afgevaardigden van verenigingen, stichtingen en organisaties uit Barneveld hadden gisteravond de gelegenheid, meer te weten te komen over het nieuwe Jan van Schaffelaarfonds. De kennismakingsavond startte in de foyer boven in het Schaffelaartheater en werd gepresenteerd door Lonneke Bronger.

Er was gekozen voor een interactieve opzet, waarbij een aantal "Inspirators" het publiek meenamen in de ideeën die ze al hadden. Ook was er gelegenheid voor de aanwezigen om op de individuele plannen te reageren.

Een eerste kennismaking van het Jan van Schaffelaarfonds op straat op 27 mei, leverde al wat opzetjes op papier op. Een aanvraag bij dit fonds dient echter aan een aantal criteria te voldoen.

Meer informatie op www.janvanschaffelaarfonds.nl