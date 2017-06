Kaartjes voor de Kinderkleedjesmarkt Voorthuizen weer verkrijgbaar

De kaartjes voor de Kinderkleedjesmarkt tijdens de Voorthuizer Braderie van de Ondernemersvereniging Voorthuizen zijn alweer verkrijgbaar.

Kinderen van 6 t/m 11 jaar kunnen hier hun kindgerichte spulletjes verkopen. Uiteraard mogen ouder/begeleiders de kinderen op weg helpen bij hun eerste stapjes als "zelfstandig ondernemer in de dop".

Data : dinsdag 11, 18 en 25 juli, 1, 8 en 15 augustus

Tijden : opbouwen vanaf 11:00 uur

Bezoekers : van 11:00 tot 18:00 uur

Lokatie : grasveld t.h.v. Koninginnelaan / v.d. Berglaan Voorthuizen

De kaartjes zijn verkrijgbaar bij Van Beek Mode Voorthuizen á € 2,- per kind, per dag, per kleedje. Kan helaas niet gereserveerd of geruild worden. OP=OP.

NIEUW dit jaar : als je 5 data komt verkopen, dan krijg je de 6e datum er GRATIS bij!

Voor de bezoekers is de TOEGANG uiteraard GRATIS !