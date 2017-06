Balletschool Désirée Nillesen met indrukkwekkende show in Schaffelaartheater

Met de titel ‘What happened?’ging dit weekend in het Schaffelaartheater de 19e voorstelling van balletschool Désirée Nillesen in première. ‘What Happened?’ vertelt het verhaal van de jonge Benjamin, gespeeld door Benjamin Kramer. Hij groeit op en leert zijn eigen emoties ontwikkelen en ervaart wat het is om verliefd te zijn. In de verschillende choreografieën herken je verdriet, groei, dromen, ziek zijn en liefde voelen. Indrukwekkend was de spitzenklas; een groot aantal danseressen dat met verfijnde precisie balanceerde. Met prachtige decorwissels liepen de verschillende dansen naadloos in elkaar over en kwamen alle 350 leerlingen aan bod.