Accon avm laat in Barneveld wens van klanten uitkomen

ARNHEM - Advies- en accountantsorganisatie Accon avm, met 50 vestigingen verspreid over het hele land, viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. Ter gelegenheid van deze mijlpaal zet de organisatie met de '100 Wensen Actie' haar klanten in het zonnetje. Hen werd begin dit jaar gevraagd een wens in te sturen. Uit alle inzendingen worden er gedurende het jaar 100 wensen in vervulling gebracht. Afgelopen dinsdag 27 juni was het de beurt aan de klanten van Accon avm in de regio Barneveld.

De '100 Wensen Actie' is opgezet in samenwerking met de organisatie 'Een Wens voor je Medemens'. Zij nemen het traject van de uitvoering van wensen op zich. Peter Feijtel, bestuursvoorzitter Accon avm: 'Deze actie geeft ons de gelegenheid om het hele jaar door iets moois terug te geven aan onze klanten. De wensen zijn vaak emotionele oproepen, voor soms lastige situaties. Dat we daarbij mensen helpen, past bij onze gedachte dat we altijd dichtbij mensen willen blijven staan.' Het is de vierde keer dat wensen in vervulling gaan als onderdeel van de actie.

Batman-Porsche en Assepoester-koets

Klanten konden een wens indienen voor iemand waarvan zij denken dat diegene het nodig heeft of het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Zo kwam er een bijzondere wens binnen voor Corinne, een alleenstaande moeder met drie dochter waarvan er twee extra zorg nodig hebben. Om haar in het zonnetje te zetten, ontving zij een mooie bos bloemen, een boodschappenbon en fashioncheque. Als leuk extraatje regelde 'Een Wens voor je Medemens' dat haar dochters, echte paardenliefhebbers, een rit mochten maken in een Assepoester-koets.

De meervoudige gehandicapte Christiaan mocht een rit maken in de enige Batman-Porsche ter wereld, én kreeg hij nog een bon voor de Intertoys. Zijn moeder, die sinds de dood van haar man 12 jaar geleden alleen voor Christiaan zorgt, werd verrast met een boodschappenbon.

Accon avm 100 jaar

Accon avm is van oorsprong een boekhoudkantoor, opgericht in 1917. Door de jaren heen groeide de organisatie uit tot een full-service accountants-en adviesorganisatie met een klantenkring in de agrarische sector, het MKB en de overheid- en non-profitsector. Peter Feijtel: 'Wat voor de één een klein gebaar lijkt, kan voor de ander van grote betekenis zijn. Door die gedachte bestaat ons kantoor ook al honderd jaar, door altijd aandacht te houden voor grote maar ook kleine zaken. Het is mooi hoe deze actie onze persoonlijke benadering naar klanten toe benadrukt en natuurlijk blijft het adviseren van onze klanten een hoofdpijler van ons werk.'

