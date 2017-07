Zaterdagmiddagmuziek door drie predikant-organisten

NIJKERK - Zaterdagmiddag 8 juli is er een bijzonder concert op het Škrabl-orgel in De Fontein door drie predikanten. De dominees G.J. Baan (Vlissingen), C.J. Droger (Vlaardingen) en M.J. Schuurman (Oldebroek) zullen het orgel bespelen.

Deze drie predikanten uit verschillende kerkgenootschappen zijn weer bereid gevonden om te musiceren in het zaterdagmiddagmuziek programma van De Fontein. Dit gebeurt op één en hetzelfde orgel in één uur. Dat hoor je niet vaak! In De Fontein kunnen de bezoekers het beleven.

Ds. Baan opent dit concert met Sonate VI - Vater unser im Himmelreich van Mendelssohn. Het aandeel van ds. Schuurman bestaat uit muziek van J.S. Bach – 'Wer nur den lieben Gott lässt walten (uit de Schübler-Chorale) en van Max Reger – Dankpsalm opus 145 nr. 2, een virtuoos werk. Ds. Droger besluit met variaties over de melodie van Psalm 139 met aansluitend samenzang. Zijn toelichting daarbij: "Ik heb gehoord op een CD hoe geweldig dit orgel ook de samenzang draagt. Ik zou dat graag een keer meemaken en zelf spelen."

Het concert begint om 16.00 uur. Kerk open vanaf 15.30 uur. Op verzoek van de predikanten-concertgevers is de toegang tot dit concert gratis. Er wordt wel een collecte gehouden als een bijdrage in de kosten van deze concerten op de zaterdagmiddag.

Na het concert is er gelegenheid voor ontmoeting onder genot van een kop koffie of een frisdrank.

Volgend concert is op zaterdag 19 augustus. Een uniek panfluit- en orgelconcert.

André Knevel (orgel/vleugel), Liselotte Rokyta (panfluit) en drie panfluitisten Henrieke Doornenbal, Ankie Kaljouw en Daniëlle van den Berg