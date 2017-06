Arjen Korevaar lijsttrekker Pro'98 bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

BARNEVELD - Het bestuur van Pro '98 is verheugd te kunnen melden dat de huidige fractievoorzitter, Arjen Korevaar, de lijsttrekker zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Het bestuur is blij en trots dat Arjen deze taak op zich wil nemen. In het afgelopen halfjaar heeft hij de fractie met veel enthousiasme en toewijding geleid en heeft hij zich een waardige opvolger van Monique Rosbergen getoond. Pro '98 vult zijn naam met veel plezier in op nummer 1 van de kandidatenlijst en heeft er alle vertrouwen in dat hij een uitstekende lijsttrekker zal zijn en de programmapunten van Pro '98 helder en voortvarend voor het voetlicht zal brengen.