zomerzangdiensten in voorthuizen

VOORTHUIZEN - Vanaf zondag 9 juli zal er om de week weer een Zomerzangdienst gehouden worden in de Gereformeerde kerk Hoofdstraat 142 te Voorthuizen.

Diensten zoals de naam al zegt met veel ruimte voor zang en samenzang.

Ook dit jaar weer een variërend programma met zang en muzikanten die medewerking zullen verlenen aan de diensten. De aanvang van de diensten is 19.00 uur.

Op 9 juli zal Gospelkoor Inspiration uit Harderwijk medewerking verlenen www.gospelkoorinspiration.nl en is de voorganger Ds. Diemer de Jong.

Vervolgens op 23 juli verleent Blueline uit Lochem medewerking aan de dienst. Ds. Diemer de Jong gaat voor in deze dienst.

De derde zomerzangdienst op 6 augustus zal panfluittiste Aniek van Oosterom uit Putten meewerken aan de dienst. Voorganger in deze dienst is Ds. Garbrich Baalbergen.

Tenslotte is de vierde zomerzangdienst op 20 augustus dan verlenen medewerking Moorvalley Vocal Band uit Veenendaal, bestaande uit 4 zingende mannen. www.moorvalleyvocalband.nl In deze dienst is voorganger Ds. Garbrich Baalbergen .

Allen van harte uitgenodigd mee te komen zingen en luisteren!!

C:\Users\Eddy\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Y6N80LZX\GerefKerkVoorthuizen-PosterA3-Zomerzangdienst-2016-01.jpg C:\Users\Eddy\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Y6N80LZX\GerefKerkVoorthuizen-PosterA3-Zomerzangdienst-2016-01.jpg