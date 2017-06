Klaarstomen voor de arbeidsmarkt

REGIO - Donderdag 29 juni ontvingen 24 Permar medewerkers een diploma nadat ze het traject 'De stap naar buiten' succesvol hebben afgerond. Tijdens dit traject staat de vraag centraal 'wie ben ik en wat kan ik' en deden de kandidaten verschillende werknemersvaardigheden op. Een sollicitatietraining en een pitch horen bij de afronding. Het resultaat is een stap dichterbij de arbeidsmarkt en sommigen hebben zelfs al een baan bij een werkgever in de regio.

Het WerkgeversServicepunt regio FoodValley zet hun netwerk in voor stage- en werkplekken bij werkgevers in de regio. Manager Sharon Peters is enthousiast over dit resultaat: 'Er zijn veel vacatures in de regio dus iedere stap om kandidaten beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt is echt winst. Winst voor de werkzoekenden en ook voor de werkgevers. Met de ontmanteling van Permar is het belangrijk dat er voor alle medewerkers een passende werkomgeving komt. Deze groep heeft een mooie ontwikkeling gemaakt. Een belangrijk onderdeel is de uitkomst van een realistische zoekprofiel waarmee de medewerker verder kan samen met een jobcoach. Dat sommigen al (bijna) een baan hebben is natuurlijk helemaal geweldig.'

Succes

De kandidaten ondertekenden hun diploma en Bor Veen, trotse directeur sociaal werkbedrijf Permar, sloot af met een felicitatie en een handtekening. Dit was de tweede groep van dit traject, één daarvan is al aan het werk. Uit de eerste groep kandidaten hebben al twee mensen een leerwerkplek, vier mensen zitten in een sollicitatieprocedure en twaalf mensen zijn al aan het werk.