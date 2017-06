kinderbijbelmorgens in garderen

GARDEREN - Deze zomer worden er weer KinderBijbelMorgens gehouden in Garderen. Kinderen van 4 tot 12 jaar mogen komen. Het thema is: "Wat is jouw verhaal?" De kinderen gaan luisteren naar Bijbelverhalen, samen zingen en gezellig knutselen.



Naast de Dorpskerk in Garderen aan de Mazenhofstraat, in de Rank, wordt elke donderdagmorgen een KinderBijbelMorgen gehouden. Het begint om 10 uur. Rond 12 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden door hun ouders. Er wordt geluisterd naar een Bijbelverhaal en er wordt samen gezongen. Na de pauze wordt er geknutseld of een activiteit gedaan zoals zeskamp, een speurtocht door Garderen en andere leuke spelletjes.

De data van de KinderBijbelMorgens zijn 13 juli, 20 juli, 27 juli, 3 augustus en 10 augustus. Alle kinderen zijn van harte welkom en mogen natuurlijk ook een vriendje of vriendinnetje meenemen. Meer informatie: Lucy Zevenbergen, 06-45446693.