Popafdeling Muziekschool sluit af met knaller

BARNEVELD - Gisteravond hield Plug In, de popafdeling van Muziekschool Barneveld, een spetterende slotavond in de foyer van het Schaffelaartheater. Zowel de vier projectbands als de drie vaste bands van de muziekschool traden op.

Het was een gevarieerde avond met muzikanten van verschillende leeftijden en bands met allerlei stijlen. Daarnaast waren er optredens van solisten en duo's en het popkoor.

Voor het eerst in de geschiedenis van Plug In speelde een band mee, die gevormd is uit leerlingen die op De Meerwaarde meedoen aan het project Talenttijd. Deze jongeren zijn bij de muziekschool voor het eerst in aanraking gekomen met een instrument en lieten nu horen wat ze in korte tijd geleerd hebben.