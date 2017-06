Jong en oud racen er op los in Terschuur!

TERSCHUUR - Voor Scalextric racebanen is 2017 een bijzonder jaar, het merk viert zijn 60-jarig jubileum in Nederland. Er zal daarom dit jaar extra aandacht geschonken worden aan het racebanen merk. Dit zal middels een grootse expositie in Terschuur, welke is samengesteld door één van de grootste verzamelaars van Nederland en de Nederlandse importeur, worden gevierd. Vele bijzondere en kenmerkende modellen van het racebaan merk zullen pronken in deze expositie.

Van 5 juli t/m 30 november kunt u genieten van deze tijdelijke expositie. U zult hier vele bekende en kenmerkende auto's aantreffen van de eerste tot aan de laatste uitgaves, dit betreft onder andere twee exemplaren van de 60-jarige jubileum edities. De zogenoemde rubbertrack uit 1957 is inmiddels volledig uitgehard en niet meer zo flexibel als toen, maar hij heeft wel een plaatsje gekregen naast het nieuwste systeem van Scalextric genaamd App Air Control. Deze is volledig draadloos te besturen met behulp van smartphone of tablet. Daarnaast zal de herkenning groot zijn bij de vitrines gevuld met televisiehelden, zoals verschillende complete sets van onder andere James Bond, Starwars, The Simpsons en de jaren '80 held Nightrider. De bezoekers zien een prachtig overzicht van 60 jaar innovatie in het slotcar racen.

De koningsklasse heeft ook een speciale plaats gekregen in de expositie en er zijn kenmerkende Scalextric auto's aanwezig uit de Formule 1. Zo staat de debuut auto van Lewis Hamilton uit 2007 tentoongesteld in de vitrine naast de kampioenschap winnende Tyrrell uit 1971 van Jackie Stewart.

Niet alleen kijken de met ogen…

Naast de vele vitrines vol met miniaturen zullen er ook twee banen klaar staan om nog eens ouderwets 'een potje' tegen elkaar te racen.

De tijdelijke expositie maakt deel uit van het Oude Ambachten & Speelgoed Museum. Zo kunt u naast de expositie genieten van een vaste collectie van 160 verschillende oude beroepen, winkeltjes en werkplaatsen uit de vroegere tijden. Tevens is er een heus speelgoedmuseum met de ouderwetse spelletjes, poppenhuizen, rijdende treinen, Dinky Toys, antieke beren, de oude meccanodozen, en ga zo maar door!

Meer informatie

Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum is dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Van april tot en met september ook op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.ambachtenmuseum.nl.