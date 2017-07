B.I.O.S. stort zich met twaalfteams in de competitie

BARNEVELD – De keu, de ballen, de lange dunne houten stok, we hebben het uiteraard over biljarten. De Barneveldse Biljartvereniging B.I.O.S. (Biljarten is onze Sport)doet in het seizoen 2017-2018 met twaalf teams mee aan de competitie. Het gaat om een topteam in de eredivisie, een topteam in de eerste divisie, een kaderteam en dan nog negen districtsteams. De Barneveldse vereniging heeft dus regelmatig toppers in huis, onder wie zelfs een aantal wereldkampioenen.

Ook is er bij voldoende deelname een huiscompetitie libre, bandstoten en driebanden, en er worden biljartlessen gegeven. De stichting B.I.O.S. is een initiatief van biljartliefhebber Niek de Boer, ook bekend als opticien in Barneveld. Hij is ook eigenaar van het gebouw. Ongeveer de helft van de leden van de Barneveldse club speelt wedstrijden in competitieverband.

Biljarten voor iedereen

Vanaf mei 2009 wordt er in de fraaie lokaliteit aan de Schoutenstraat 88C in Barneveld (achter snackbar De Schaffelaar) zes dagen in de week gespeeld. 's Zondags is de zaal gesloten. Er wordt zowel recreatief als prestatiegericht gebiljart. Dat gebeurt in verschillende spelsoorten. Er staan twee grote en zes kleine tafels. Natuurlijk is er ook plek voor gezelligheid. De nieuwjaarsbijeenkomst is daar slechts één van de voorbeelden van.

De Barneveldse club is aangesloten bij de overkoepelende, landelijke Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. Ook voor de leden van B.I.O.S. is het nu even tijd voor vakantie. De teamcompetitie start na de zomervakantie weer op maandag 28 augustus.