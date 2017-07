VVV Barneveld viert haar 1e verjaardag

Donderdag 6 juli is het precies 1 jaar geleden dat het VVV-informatiepunt in ‘de Gewoonste Zaak’ Langstraat 95 werd geopend. Dat wordt gevierd. Alle bezoekers krijgen die dag iets lekkers aangeboden en ook wordt er een aantal vrijkaarten verloot.

Verder zal op 6 juli de Toeristische Informatie-app worden gelanceerd. Met behulp van deze TI-app kunnen VVV-medewerkers de toeristen (en Barneveldse burgers) nog beter van advies en informatie voorzien.

Onlangs werd het bericht verspreid dat ‘Go Barneveld’ stopt met het VVV. Wees gerust! Dit betekent niet dat het Toeristisch Informatiepunt in de Gewoonste Zaak zal verdwijnen. Nee, we gaan op dezelfde enthousiaste en gedreven manier verder om ons mooie dorp, de Veluwe en Jan van Schaffelaar te promoten!

Zowel in de Gewoonste Zaak, als in de molen in Garderen en in de pipowagen in Voorthuizen kan een ieder blijvend terecht voor (toeristische) informatie, wandel- en fietskaarten, souvenirs en VVV-bonnen. Alleen de wapperende VVV-vlag zal worden ingewisseld voor de vlag met de ‘I’. Dit symbool wordt internationaal gebruikt en staat voor ‘Tourist Information’.