BiB: Creativiteit in Kootwijkerbroek

KOOTWIJKERBROEK - De cursisten van Atelier Terlouw lieten zien wat ze dit jaar hebben gemaakt tijdens de cursussen tekenen en schilderen, boetseren en beeldhouwen. Grote en kleine beelden, portretten en pasteltekeningen. Schilderijen met olieverf en acrylverf, maar ook aquarellen zijn gemaakt door de 30 cursisten. Verder zijn de druktechnieken beoefend, monotypes, linosneden en bellenblaasdruk en ook graffiti.

De schaapkooi aan de Essenerweg 109 bis te Kootwijkerbroek is een heerlijke ruimte om tot rust te komen en bezig te zijn met een schilderij of een beeld. Veel kinderen, jongeren en volwassenen maken van deze gelegenheid gebruik. De groepen zijn niet groter dan ongeveer 7 personen, zodat iedereen zoveel mogelijk aandacht kan krijgen.Op de webite kan men zich opgeven voor een cursus. In september starten de nieuwe cursussen weer. Bij vragen of informatie kan men contact opnemen met 0342-443564 of info@wilmaterlouw.nl