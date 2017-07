BiB: Nebo gaat de lucht in

BARNEVELD - "Vandaag was het dan zover: een aantal bewoners van Nebo werd opgehaald voor een helikoptervlucht vanaf het terrein naast Garage CatsburgRuiter aan de Lange Zuiderweg in Voorthuizen", zegt Carly Hamoen. "Dit alles mogelijk gemaakt door de firma Vink."

"Personeel van Nebo had al partytenten met stoelen klaarstaan en zorgde voor koffie, thee, fris, advocaatje met slagroom, een borrel, hapjes, enz. Wat een geweldig weer voor deze activiteit, iedereen was heel erg enthousiast! Zowel Henk als Rob Vink kwamen nog even gezellig langs en kregen een welverdiend applaus."

"De ochtendploeg werd door de heer Catsburg weer teruggebracht, onderweg langs alle bedrijven van Vink en zelfs een tour hoog over de vuilnisbelt, de passagiers waren onder de indruk. De middagploeg wachtte eenzelfde ervaring, ook zij waren razend enthousiast over de vlucht. De route werd steeds in overleg met de passagiers gevlogen. Gelukkig waren er voldoende sterke armen om iedereen de heli in en uit te krijgen. De heer Rouwenhorst grapte nog: 'Hij gaat eerst nog iemand in Zeumeren dumpen', toen de heli nog even rondvloog en de heer Hazeleger gaat er zelf eentje kopen!"

"Woensdagochtend en -middag gaan er nog 2 groepen bewoners drie aan drie in de heli van Vink. Heel veel bewondering en dank voor de medewerksters van Nebo, de fam. Catsburg voor hun gastvrijheid, de piloten, de steward van HeliAir en bovenal de firma Vink, die dit alles mogelijk maakt!"