Kuikenloop levert € 3580 op voor HulpaanElkaar

Barneveld - Woensdagmiddag 5 juli heeft Hilde Brouwer samen met de dames van de Ladies Circle uit Barneveld een cheque van 3580,00 euro overhandigd aan Greetje Brugman, voorzitter van de stichting HulpaanElkaar, de voedselbank in Barneveld.



Dit bedrag was de opbrengst van de Kuikenloop, welke is gehouden op 8 april van dit jaar. Een kleine 100 kinderen hebben veel rondjes door Barneveld gelopen en dit mooie bedrag dankzij de vele sponsors bij elkaar gelopen.



De voedselbank is heel blij met dit bedrag. Verschillende vriezers waren aan vervanging toe. Door de aanschaf van energiezuinige vriezers kan de voedselbank haar cliënten weer voorzien van ingevroren vlees, kip en vis.