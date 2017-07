Arjan Westerneng lijsttrekker CDA

Barneveld – Het bestuur van het CDA Barneveld heeft Arjan Westerneng voorgedragen als kandidaat lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur vertrouwt erop dat Arjan het CDA programma en actiepunten met elan en enthousiasme aan de gemeente Barneveld zal presenteren en uitdragen. Eind november nemen stellen de leden van het CDA definitief de kieslijst samen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart.

Arjan Westerneng zit sinds 2012 namens het CDA in de gemeenteraad. Daarvoor heeft hij 4 jaar in Provinciale Staten gezeten. Sinds september 2015 is Arjan fractievoorzitter voor het CDA. Arjan is lang professioneel actief in de Volkshuisvesting als adviseur voor gemeenten en corporaties. Sinds 2014 werkt hij bij de gemeente Katwijk. Arjan (56) woont in Barneveld, is getrouwd en heeft 5 kinderen.