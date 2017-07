Orgelzomerserie Paradijsorgel Oude Kerk

BARNEVELD – Op donderdagavond 20 juli vindt het eerste concert plaats van de orgelzomerserie in de Oude Kerk. De organist die deze avond het Paradijsorgel bespeelt, is Arjen Leistra. Door een videoverbinding is het mogelijk om de organist niet alleen te horen maar ook te zien spelen.

Het concert begint om 20.00 uur en de kerk gaat open om 19.30 uur. De toegangsprijs is zeven euro en kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Na afloop van het concert is er gratis iets te drinken voor alle aanwezigen en is er gelegenheid om na te praten. De orgelzomerserie bestaat uit vier concerten die plaatsvinden op vier achtereenvolgende donderdagavonden. Andere organisten in de zomerserie zijn Jaap Zwart (27 juli), Geerten Liefting (3 augustus) en Evert van de Veen (10 augustus).

Het programma van Arjen Leistra begint met de Praeludium en fuga in Es van Johann Sebastian Bach, een prachtig, majestueus muziekstuk. Na een koraalvoorspel over ‘Was Gott tut, das is wohlgetan’ van Johann Peter Kellner vervolgt Leistra het programma met ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ van Franz Liszt. Een variatie over een cantate van Bach die Liszt geschreven heeft toen hij treurde over het verlies van zijn dochter. Het pakkende, dramatische motief en de muzikale contrasten maken het tot een indrukwekkend muziekstuk. Virtuoze gedeelten worden afgewisseld met zachte, verstillende muziek. De voortdurend herhaalde baslijn vertolkt diep verdriet, ongeloof, woede en loopt onverwacht uit op het slotkoraal ‘Was Gott tut, das is wohlgetan’.

