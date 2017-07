11-jarige Franciska loopt Nijmeegse 4daagse

Achterveld - Franciska van den Hengel uit Achterveld is met haar 11jaar één van de jongste deelnemers van de 101ste Nijmeegse Vierdaagse. Vier dagen lang loopt zij elke dag 30 km samen met het #vteam. Het hele team van jonge deelnemers loopt de Vierdaagse voor het eerst. De Nijmeegse Vierdaagse is dit jaar van 18 t/m 21 juli.

Kindercorrespondent Tako Rietveld is de teamcaptain en initiatiefnemer van de #vteam. Met elkaar maken ze van de Vierdaagse een groot feest. Rietveld, die bekend werd als verslaggever van het NOS Jeugdjournaal, loopt de 101ste Nijmeegse Vierdaagse met 101 kinderen en vraagt daarmee aandacht voor het verhaal wat kinderen zelf kunnen en willen vertellen. Tijdens de Vierdaagse maken ze elke dag reportages, vlogs en livestreams over onderwerpen als vriendschap, vrede en vrijheid.

Kinderen mogen zich inschrijven voor de Nijmeegse Vierdaagse als ze 12 jaar worden. Dit jaar zijn de jongste deelnemers dus geboren in 2005.

Franciska vertelt: "Ik heb er erg veel zin in om de Vierdaagse mee te maken en te lopen. Het is geweldig om de Vierdaagse met zoveel kinderen te lopen. Ik heb al best veel geoefend en ook al een keer samen met de andere kinderen van het V-Team. Afgelopen woensdag 5 juli was er ook een perspresentatie en dat was superleuk!

De Kindercorrespondent laat kinderen hun verhaal vertellen in binnen- en buitenland. Tako vertelt: 'Kinderen kijken anders naar de wereld dan volwassenen. Ze hebben andere visies, meningen en oplossingen. Dat willen we ook tijdens de Vierdaagse laten zien en horen.' \

Meer informatie: www.kindercorrespondent.nl/vierdaagse