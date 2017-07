Blauwalg in Aanschotergat en de Vaarst

Barneveld - Waterschap Vallei en Veluwe heeft in de gemeente Barneveld in het Aanschotergat en in de vijvers in wijk De Vaarst blauwalgen aangetroffen. Het gaat in de wijk De Vaarst om de vijvers langs de Wethouder Ten Hamlaan, Wethouder Rebellaan, de Dirk van Gheijnlaan en de Van Wijnbergenlaan. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Het gaat om een soort die giftig is.

Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is.

Gevaar voor volksgezondheid

Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Dat kan gebeuren bij het inslikken van water of als men via de huid of ogen in contact komt met de blauwalgen. Voor mensen die toch in aanraking komen met het water is het voldoende om daarna goed te douchen. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij vaak relatief meer water binnenkrijgen dan volwassenen.

Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden. Bij honden die ziek worden is het verstandig om bij een bezoek aan de dierenarts te melden dat het dier met blauwalgen in aanraking is geweest.

Waarschuwingsbordjes

De gemeente zal waarschuwingsbordjes plaatsen. Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in de sloot te laten zwemmen of van het water te laten drinken. Meer informatie over blauwalg is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe, www.valleiveluwe.nl/blauwalg.