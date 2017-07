Voorthuizen fietst € 1640 bij elkaar voor Oranjevereniging

Voorthuizen - De Avond-fietsdriedaagse heeft het mooie bedrag van €1640,- opgehaald onder de 270 deelnemers. Dat bedrag wordt geschonken aan de Oranjevereniging in Voorthuizen.

Met deze editie komt er na 34 jaar een einde aan een traditie. De organisatie in handen van vele vrijwilligers en onder leiding van Tweewielercentrum Gert Morren stopt er na dit jaar namelijk mee. Maar fietsliefhebbers hoeven niet te wanhopen. Dezelfde Oranjevereniging die dit jaar nog het goede doel was, neemt namelijk vanaf volgend jaar de organisatie over.

Drie avonden lang reden de 270 deelnemers over schitterende en prachtig uitgezette routes in de omgeving van Voorthuizen.

Met zowel de inschrijving als de verloting is er een geweldig bedrag opgehaald van wel €1640,- dat gaat naar de Oranjevereniging in Voorthuizen. De hoofdprijs, een fiets welke is gesponsord door Gert Morren Tweewielercentrum, Bouw- en Onderhoudsbedrijf A.J. Grotenhuis en Lijenhorst2Wielers, werd dit jaar gewonnen door de heer J. van Hierden.

De organisatie is blij met dat vanaf volgend jaar de Avond Fietsdriedaagse Voorthuizen georganiseerd wordt door de Oranjevereniging. Ze zijn van overtuigd dat ze het evenement met net zo'n warm hart zullen organiseren als de afgelopen 34 jaren is gebeurd. Ze bedanken de sponsoren en deelnemers hartelijk voor al die fijne 'Fiets- jaren'. De organisatie heeft net zo genoten als de deelnemers van alle inzet, gezelligheid en sportiviteit. Ze hopen iedereen volgend jaar weer te terug te zien bij het geweldige evenement. Maar dan op de fiets zelf..