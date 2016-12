BARNEVELD – Natuurlijk, het zal even wennen zijn. Maar Cor Weeda is er de man niet naar om stil te gaan zitten nadat hij op 16 december afscheid heeft genomen van Trans World Radio (TWR) in Barneveld. ,,Ik ga niet helemáál weg, want ik blijf voorlopig nog twee dagen per week als vrijwilliger actief. Bovendien is mijn werk niet iets dat je van de ene op de andere dag neerlegt, het is mijn levensroeping. Ook na mijn pensionering zal ik doorgaan met het verkondigen van het Evangelie. '' Een opvolger voor de aimabele en welbespraakte Weeda is er nog niet. Weeda is onder meer bekend vanwege het programma De Bijbel door, dat via Groot Nieuws Radio werd uitgezonden.

Weeda is in juni 65 geworden en volgens de geldende overheidsregels heeft hij met ingang van 21 december recht op AOW en pensioen. Elf jaar geleden trad hij in dienst van TWR. Daarvoor werkte hij als evangelist in Twente en bij de EB Media/ Elisabeth Bode in zijn woonplaats Deventer. TWR bereikt mensen op de meest afgelegen plaatsen ter wereld met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media zoals internetstreams, podcasts of apps. In een aantal landen worden radiootjes uitgedeeld. Trans World Radio zendt uit in meer dan 230 talen en richt zich vooral op Europa, Azië en Afrika.

,,Ik ben al sinds 1979 als vrijwilliger verbonden aan TWR, dat toen nog in Voorthuizen was gevestigd en in 2005 naar De Schaffelaar verhuisde. Ik ben een tijdje voorzitter geweest, tot ik in vaste dienst kwam. Mijn eerste werkzaamheden bestonden uit het coachen van vrijwilligers en het maken van een presentatieruimte. Die wordt enkele keren per week gebruikt door kerken die bijvoorbeeld een bezinningsbijeenkomst, een Bijbelstudie of iets anders organiseren. Vaak gebeurt dat in samenwerking met de Preuverie die ook in De Schaffelaar is gevestigd. Kerken combineren de presentaties over TWR vaak met een wandeling in het park of de dames gaan winkelen in Barneveld…In 2009 vond het bestuur het beter dat ik als programmamaker verder zou gaan. Vanaf 2010 is dat ook gebeurd. Wij opereren helemaal dankzij giften van kerken en particulieren. Veel christelijke organisaties hebben moeite om financieel rond te komen, maar wij hebben daar gelukkig geen last van. Ook dit jaar hebben we weer onze begroting van ongeveer 2,5 miljoen euro gehaald. Toch gaat het niet vanzelf, we moeten er veel aan doen om onszelf en ons werk bekend te blijven maken.'' TWR beschikt over zo'n vijftig tot zestig vrijwilligers.

De Barneveldse instelling brengt diverse programma's zoals Richt je hart op God , dat vierentwintig uur per dag korte en langere bijbelstudies, overdenkingen en pastorale programma's brengt, afgewisseld door Nederlandstalige christelijke muziek. De Bijbel door is een radioprogramma waarbij de luisteraar in vijf jaar de hele Bijbel kan bestuderen, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Cor Weeda's stem is vijf jaar lang te horen geweest op Groot Nieuws Radio, terwijl hij het programma presenteerde. Momenteel wordt het op Groot Nieuws Radio herhaald. Weeda's programma Volg Mij is gericht op het navolgen van Jezus Christus in het leven van alledag. Ook na zijn pensionering is de vertrekkende TWR medewerker actief met dit programma. Andere programma's zijn onder meer Worship en Praise en een kinderprogramma. Met Groot Nieuws Radio worden momenteel besprekingen gevoerd over verdere samenwerking.

TWR beschikt op diverse plaatsen ter wereld over steenpunten die de programma's bekend maken en uitzenden. Weeda: ,,Dit gebeurt veelal met plaatselijke contactpersonen zoals in een bepaald gebied in China waar mensen de natuur aanbidden en nu bekend raken met het Evangelie. Vaak worden onze uitzendingen tegengewerkt door de overheid, die de boel verstoort en in andere gevallen kunnen we wel uitzenden ondanks het feit dat de overheid het niet met de inhoud van onze programma's eens is maar wel graag de betalingen voor de uitzendrechten ontvangt.. In een aantal gevallen is de kwaliteit van onze uitzendingen ook beter dan die van de overheid. We werken onder meer samen met Wycliffe Bijbelvertalers die Bijbels in de eigen taal van de mensen uitdeelt, maar het is ook belangrijk om het Evangelie te brengen via de raio omdat veel mensen in de landen waar we ons op richten, niet kunnen lezen of schrijven. We krijgen vaak reacties van mensen uit onverwachte hoek. Mensen die, ergens ver weg, zaten te morrelen aan hun radiootje en opeens de Bijbel uitgelegd krijgen in hun eigen taal. ''

Na 1 januari zal Weeda nog beperkt aanwezig zijn in Barneveld. ,,Ik heb nog veel andere dingen die mijn aandacht vragen, zoals het werk in mijn eigen kerk en de Zakbijbelbond en bovendien ben ik ook man, vader en opa..''