Dominee-effect: Van vragen word je wijs

Eén dwaas kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Een waar gezegde, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat vragen stellen dwaas is. Integendeel, hoe kan een mens wijs worden zonder vragen te stellen?

Het stellen van een echte vraag, zeker als die dieper gaat dan 'Wil je me de kaas geven?', als die hout snijdt, kan veel teweeg brengen. Toen in 1968 Russische tanks Tsjechoslowakije binnenreden om met geweld een einde te maken aan de 'Praagse Lente', waagde een jongen zich in de linies met een groot bord waarop maar één ding stond: "Why?" (waarom?). Die korte vraag maakte zoveel los bij de soldaten dat velen weigerden nog verder op te trekken.

Dat is een voorbeeld van een positief effect van het stellen van een echte vraag. Die breekt de bekende horizon open en geeft ruimte om iets nieuws te ontdekken, om wat vanzelf spreekt als nieuw te horen, om oude antwoorden opnieuw te bekijken.

Zo staat het stellen van vragen aan de kant van het leven. Het leven verandert, daar zit groei en ontwikkeling in en die wordt geremd wanneer vragen geen kans krijgen. Altijd de zelfde antwoorden is op den duur de dood in de pot.

Een vraag breekt de

bekende horizon open

Het kan heel leuk en spannend zijn om zo vragen toe te laten. Dat heeft te maken met verwondering, de verbazing over hoe de dingen zijn. Denk maar aan de kinderen van drie jaar, die maar geen genoeg kunnen krijgen van het doorvragen. Denk maar aan tieners, die alles wat zij van hun ouders en anderen geleerd hebben tegen een kritisch licht houden en daar zo hun vragen bij stellen.

Het kan ook beangstigend werken. Wat blijft er nog over wanneer je één keer gaat tornen aan de zekerheden die je hebt? Zeker op het gebied van het geloof speelt die angst. Wat hou je nog over, wanneer je je zelf toestaat te twijfelen aan geloofsuitspraken, die zo lang vastgestaan hebben? Het risicovolle karakter van vragen wordt dan benadrukt: als je er mee begint dan weet je niet waar je uitkomt.

Toch is dat geen reden om ze dan maar niet te stellen. Zeker de jongeren nemen daar geen genoegen meer mee. Een kunstmatige dam opwerpen tegen, wat van binnen en buiten op ons afkomt, brengt ons op den duur in een vruchteloos isolement.

Er zit denk maar één ding op: in alle openheid ons uiteenzetten met wat op ons afkomt aan vragen en uitdagingen, ook en juist op het gebied van geloof en kerk-zijn.

Ik zie het als een avontuur en zoals bij elk echt avontuur horen daar gevaren bij. Wat komt er binnen vliegen wanneer wij de deuren opendoen, alleen goeds? En wat vliegt weg door de open ramen, alleen wat niet meer nodig is?

Maar er valt ook veel te winnen: een kerk als een huis met de deur wijd open voor de vragen en de noden van mensen; een gemeenschap waar mensen met elkaar en de wereld in gesprek zijn; een thuis voor jong en oud; een plek waar de Heilige Geest als een duif kan binnenwaaien en zich kan nestelen in de harten van mensen.

Negen voorgangers/predikanten schrijven om beurten deze column.