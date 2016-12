Kerstconcert Oude Kerk Barneveld

Het Hervormd Gemengd Koor 'Soli Laus Deo' o.l.v. Ton Burgering en het 'Veenendaals Christelijk Mannenkoor' o.l.v. Roelof van Middendorp geven vanavond een Kerstconcert in de Oude Kerk van Barneveld.

Medewerking verlenen Rob Biersteker (orgel), Rhodé op 't Hof (viool), terwijl beide dirigenten ook de vleugel bespelen. De heer A.M.K. Peters zal de opening en sluiting verzorgen. Naast koorzang is er veel ruimte voor samenzang in het programma opgenomen en een muzikaal intermezzo zal niet ontbreken.

De entree bedraagt € 5,00, kinderen t/m 12 jaar gratis. Entreebewijzen via de koorleden en aan de ingang bij de kerk. Kerk open 19.30 uur.