Spoorzoeken: Lijstjes maken

Mijn afspraak gaat niet door en opeens heb ik zomaar een zee van tijd over. Dat biedt ongekende mogelijkheden. Zoveel, dat ik niet eens weet wat ik er precies mee zal gaan doen. En juist dat is goed: momenten van rust, van even niet bezig zijn, dat is heel belangrijk. Ik weet wel dat ik eigenlijk tijd vrij moet plannen in mijn agenda om rust te hebben, om te frutselen en mijn gedachten vrij te laten, maar ja, het is zo verleidelijk om toch even dat nog te regelen of die nog te zien. En voor ik het weet, ben ik dan van 's morgens zeven tot 's avonds tien uur in touw. Heel energiek en daar houd ik ook van, maar tegelijkertijd weet ik dat het niet goed is voor me. Want om nou alleen te ontspannen als je toevallig bij de tandarts in de stoel ligt, dat is wat weinig.

Dat moet dus anders. Wat? Dit lijkt wel op een goed voornemen. En ik doe niet eens aan goede voornemens! Want die zijn altijd gedoemd te mislukken. Daarom weiger ik al jaren categorisch me druk te maken over wat ik wil in het nieuwe jaar. Maar ondertussen! Er is natuurlijk nog van alles wat ik wil. Doelen die ik mezelf stel, eigenschappen die ik zou willen veranderen, talloze ideetjes die ik zou willen uitwerken. Ik geef toe, ik maak mijn goede voornemens niet per 1 januari, maar talloze malen per jaar: voor de vakantie, na de vakantie, voor mijn verjaardag, na mijn verjaardag, enfin, er zijn momenten genoeg om je leven te beteren.

En al houd ik van een chaotisch leven, ik betrap me de laatste tijd steeds vaker op de behoefte van lijstjes te willen maken. Misschien ook wel omdat mijn hoofd zoveel chaos als vroeger niet meer aan kan. Vroeger zaten de lijstjes in mijn hoofd en kon ik onvoorstelbaar veel onthouden. Vaak tot ergernis van mijn medemensen! Vooral omdat ik maar niet begreep, dat het bij die ander heel anders werkte! Maar voor mij was het wel gemakkelijk: alsof mijn hoofd een bureau was en ik elk laatje open kon trekken dat ik nodig had.

Wat heerlijk eigenlijk, deze onverwachte zee van tijd. Langzaam maar zeker ontstaat er een nieuw lijstje in mijn hoofd. De elementen zitten er al lang in natuurlijk, maar nu komen ze eens bij elkaar. En ja, het zijn mijn goede voornemens. Maar wanneer ik ermee begin, laat ik nog even in het midden.