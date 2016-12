,,Niet alleen naar cijfers kijken bij Cito eindtoets''

Door Leo Polhuys

BARNEVELD – RTL Nieuws Buurtfacts presenteerde onlangs de resultaten van een onderzoek naar de resultaten van basisschoolleerlingen bij de Cito eindtoets. De conclusie van RTL is dat scholen met een sterke geloofsovertuiging zoals reformatorisch of islamitisch het veel beter doen dan andere scholen. Barneveld Vandaag peilde de meningen van enkele scholen in onze regio.

Coen Anker, teamleider groep 7/8 van Rehobothschool in Kootwijkerbroek kan de stelling van RTL Nieuws Buurtfacts over betere eindresultaten niet zondermeer onderschrijven. ,,Vanuit onze school en onderwijsvisie kunnen we wél het volgende stellen. De Rehobothschool is een reformatorisch basisschool. Gods Woord is leidend voor bestuur, personeel, ouders en leerlingen. Dit laat nauwe omgang en betrokkenheid zien tussen gezin, school en kerk. We werken vanuit een gemeenschappelijke basis. Als het gaat om de leerprestaties, is het allerbelangrijkste dat er een veilig schoolklimaat heerst, anders komt een kind niet tot leren. Naast de sleutelbegrippen orde en structuur zijn aandacht, toewijding en concentratie belangrijke pijlers. De Bijbelvertelling aan het begin van de dag biedt hiervoor een uitgelezen kans.'' Ook Drs. R. A. van der Garde, bestuurder van het school- en ouderbegeleidingscentrum Ds. G. H. Kerstencentrum in Veenendaal, wil geen overhaaste conclusies trekken. „Wel kunnen we voorzichtig vermoedens uitspreken waarom reformatorische scholen zo goed scoren. Het is een gegeven dat zij grote waarde hechten aan een veilig schoolklimaat en dat orde en structuur daar onmisbaar voor zijn. Dat streven is niet alleen goed voor de veiligheidsbeleving van kinderen, maar ook voor hun leerprestaties."



Momentopname

Directeur Ludo van Doornik van OBS De Regenboog Voorthuizen: ,,Hoe een school uiteindelijk scoort op de CITO eindtoets hangt van meerdere facetten af. De toets blijft een momentopname en meet kennis op het gebied van taal, lezen en rekenen. Op onze school scoren de kinderen over het algemeen goed maar wat ik veel belangrijker vind, is naar alle ontwikkelingsgebieden bij een kind te kijken. De toets zegt niets over bijvoorbeeld talenten van kinderen, ICT vaardigheden, maatschappelijke betrokkenheid of hoe goed een leerling kan samenwerken. Naar onze mening ook hele belangrijke eigenschappen die leerlingen moeten leren om goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Onze leerkrachten hebben de kinderen continu goed in beeld. De score bij de eindtoets is dan eigenlijk geen verrassing meer. Soms kun je op basis van toevalligheid van een groepssamenstelling het ene jaar hoger scoren dan het andere jaar. Zo kun je bijvoorbeeld ook een keer een kleinere groep hebben. Wanneer een leerling lager scoort, drukt dat meer op het groepsgemiddelde ten opzichte van eenzelfde score in een grotere groep. Ik zou er liever geen cijfers aan ophangen. Mensen laten zich snel leiden door een cijfer, maar zoals ik net heb uitgelegd, zit er veel meer achter. De lezer van bijvoorbeeld de RTL website weet dat niet.''