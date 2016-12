Nieuwjaarstoost met boswachters en warme chocolademelk

EDE - 'Warm welkom' bij Natuurmonumenten op 8 januari 2017. In verschillende natuurgebieden van Natuurmonumenten verwelkomen de boswachters de bezoekers met een gratis kopje warme chocolademelk en een toost op een mooi nieuw natuurjaar.

Boswachter Herman Veerbeek: "Het is een leuke manier om met bezoekers in gesprek te komen en onze passie voor dit natuurgebied met hen te delen. Het hele jaar zijn we hard aan het werk voor dit gebied, maar hebben we helaas te weinig contact met de bezoekers van het gebied. Deze tweede zondag van het nieuwe jaar leent zich er uitstekend voor om juist met deze natuurliefhebbers bij te praten. We staan klaar met een volle pan warme chocolademelk en hopen op veel bezoekers!"

Er is tevens gelegenheid om geweien of afworpstangen van edelherten ter plekke aan te kopen (contant afrekenen). Tevens is er een prijsvraag met als prijs een mooie afworpstang.

Natuurmonumenten nodigt natuurliefhebbers van harte uit om op zondag 8 januari langs te komen om van de prachtige gebieden te genieten. Ook in Planken Wambuis staan de boswachters klaar met een heerlijke kop warme chocolademelk om het nieuwe jaar goed in te luiden.

Datum: Zondag 8 januari 2016

Tijdstip: Van 11:00 uur tot 15:00 uur

Waar: Parkeerplaats kantoor NM, Planken Wambuisweg 1A te Ede