Oehoe: Knooppunt is niet te ontwarren

Nou, nou, wat een geweldig nieuws, Den Haag maakt 10 miljoen vrij voor de aanpak van het knooppunt A1-A30! Een kinderhand is snel gevuld, zegt deze 'nuiluil' dan. Voor 10 miljoen heb je een viaductje, zo'n knooppunt kost een veelvoud.

Het is overigens jullie eigen schuld, dat er niet al lang een knooppunt ligt zoals Maanderbroek aan de andere kant van de A30. Barneveld heeft decennia verspild met zeuren over een doortrekking van de A30 over grondgebied van Nijkerk. Het gevolg is, dat er niets gebeurde, want Nijkerk wil dat niet, evenmin als de provincie.

En nu is het zonde van het geld. Investeren in auto's behoort tot de vorige eeuw, tot de waanzin van de vorige eeuw!

Het steeds maar meer vastlopende autoverkeer is wat je krijgt, als je alles maar op z'n beloop laat en meewaait met de heersende wind.

Hoe meer mensen er op een

vierkante kilometer wonen,

hoe minder vrijheid er is



Direct na de oorlog werd door deskundigen al voorgerekend, dat de behoefte aan verplaatsing met het groeien van de bevolking fors toe zou nemen. Nederland lag toen nog vol met rails, maar dat was min of meer willekeurig gegroeid en zou efficiënter moeten worden. Daarnaast waren er veel verouderde kanalen en vaarten.

Met verstand had dat in goede banen geleid kunnen worden, maar de bewoners van dit kikkerlandje - en andere Europese landjes - keken naar Amerika. Daar waren de huifkarren inmiddels door indrukwekkende bolides vervangen. Dat wilden die kikkers dus ook!

En dus gingen de kikkers sloten dempen, rails opbreken en gaten in hun steden en dorpen en hun landschap slaan om ruimte voor die auto's te maken!

Alleen is Nederland – net als België en Duitsland – een flink stuk kleiner dan Amerika. Het is gewoon ongelooflijk dom om te denken, dat je op zo'n klein oppervlak iedereen de vrijheid kunt gunnen om zich naar goeddunken een vervoermiddel aan te schaffen en de weg op te gaan.

Hoe meer mensen er op een vierkante kilometer wonen, hoe minder vrijheid er voor elk van die mensen is. Een schoolkind kan dat snappen, maar in Den Haag, Berlijn en Brussel doen ze nog altijd of hun neus bloedt.

Vrij verkeer van mensen en goederen leidt nuchter gezien gewoon tot enorme verspilling. Wonen bij het werk? Niet in een vrij land. Werken waar je woont? Niet in een vrije economie. Massaal de weg op om in Frankrijk een tent op te zetten? Het recht van de vrije burger. Varkens naar Italië slepen om ze als parmaham weer terug te brengen, uren rijden voor een klus in Groningen... hebben ze daar geen loodgieters?

Allemaal heel begrijpelijk, dat mensen dat graag willen, maar zo bestuur je geen land. Zo laat je het in de soep lopen! Wat je ook doet aan dat knooppunt, het is een put zonder bodem.