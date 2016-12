Burgemeester maakt genomineerden voor vrijwilligersprijs bekend

BARNEVELD - De genomineerden voor Vrijwilliger van het Jaar 2017 zijn de dames Tineke Donker, Gré de Glijdt en Nellie Tomasoa. Burgemeester dr. Asje van Dijk heeft dit vanavond in de Veluwehal bekendgemaakt. Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, op 2 januari 2017 in de hal van het gemeentehuis, wordt bekend, wie zich Vrijwilliger van het Jaar 2017 mag noemen.



Het is voor de vijfde maal dat de gemeente Barneveld de vrijwilligersprijs uitreikt; een erkenning voor het vele vrijwilligerswerk dat in de gemeente Barneveld door zóveel mensen wordt verricht. Bijvoorbeeld als mantelzorger voor een naaste, maar ook bij maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en kerken. "Zonder deze vrijwilligers zouden veel activiteiten niet kunnen worden georganiseerd", aldus burgemeester Van Dijk. Om dit werk, dat achter de schermen en belangeloos, in het zonnetje te zetten, wordt jaarlijks de

Vrijwilliger van het Jaar gekozen.



Nominaties

Een jury, onder leiding van oud-raadslid Kees van der Werf, heeft zich de afgelopen periode gebogen over de ingediende voordrachten en drie inwoners genomineerd voor de vrijwilligersprijs. Dat zijn:



Tineke Donker

Tineke Donker is al meer dan 15 jaar actief voor Barnevue en de Boodschappen PlusBus. Deze bus organiseert onder andere uitjes voor ouderen in Barneveld. Ze bedenkt en regelt uitjes, maakt de boekjes, zoekt sponsoren en zit één ochtend in de week achter de telefoon. Hiernaast is zij al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij het Groenhorst College; zij begeleidt hier elke week leerlingen die een minionderneming moet opstarten in het kader van Jong Ondernemen. Ook zit zij in het bestuur van Bridgeclub Barneveld, zet iedere woensdagmiddag alles klaar voor het bridgen en verzorgt de catering als er bridgedrives zijn. Tineke Donker is ook als vrijwilliger betrokken bij het bedienen en afwassen van de maandelijkse maaltijden voor 125 personen in Dorpshuis De Hofstee in Stroe. Zij heeft ongeveer 30 jaar in het bestuur van het dorpshuis gezeten en daar ook meer dan dertig jaar de maandelijkse ouderenmiddagen georganiseerd.



Gré de Glijdt

Gre de Glijdt is al 27 jaar coördinator van de vrijwillige gastvrouwen in De Veluwehal (voorheen De Schakel). Zij verzorgt de roosters van de gastvrouwen die nodig zijn voor het verzorgen van koffie/thee voor de senioren die aan de activiteiten deelnemen. Zij houdt bij – met het oog op jubilea – hoe lang een vrijwilliger zich al inzet voor dit werk en regelt jaarlijks een vergadering voor deze mensen. Ook is zij al 27 jaar coördinator van de fietstochten voor senioren, die in juli en augustus wekelijks plaatsvinden. Deze tochten starten vanaf de Veluwehal. Zij zorgt, samen met iemand anders, voor het uitzetten van routes en begeleidt de fietsers tijdens de tocht.

Vanaf 1992 is zij betrokken bij een jaarlijks busuitje voor senioren bij het Comité 55. Samen met iemand anders verzorgt zij de voorbereiding, organisatie, inschrijving en begeleiding. Hier doen vaak veel senioren aan mee (zo'n 50 tot 100).

De Glijdt was ook betrokken bij de Immanuelkerk voordat de kerk werd samengevoegd met de Bethelkerk. Bij deze kerk ondersteunde zij haar man bij het voeren van de ledenadministratie, het wegbrengen van post om portokosten te beperken. Daarnaast is zij al jarenlang contactpersoon voor de vrouwen bijbelstudiekring op dinsdagochtend, contactpersoon namens de kerk voor de wijk Vliegersveld en haalt zij de formulieren voor Kerkbalans (de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van kerkleden voor de kerk) op.

Ten slotte is Gré de Glijdt al jarenlang lid van HOOP (voorheen Stille Hulp, hulpverlening aan Oost Europa) en lid geweest van de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).